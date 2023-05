"Między nami". Marta Żmuda-Trzebiatowska: Moje kompleksy są moją siłą

O ile szkoła dawała taki bezpieczny klosz, parasol ochronny, bo w gruncie rzeczy to ocenianie było po to, by nas uświadomić, by pomóc nam w zawodzie, to już sam start w pracy wiązał się z pierwszymi ocenami ludzi z zewnątrz, nie zawsze mającymi dobre intencje. Ich komentarze nie zawsze były przychylne i nierzadko dotyczyły najmniejszych szczegółów aparycji.