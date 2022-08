"Między nami": Tatiana Okupnik zniknęła na siedem lat. Otwarcie mówi o depresji i komplikacjach poporodowych

Ale pewnego dnia założyłam buty i skierowałam się do drzwi. Mój mąż zapytał tylko: "A gdzie ty idziesz?". Odpowiedziałam, jakby to było oczywiste: "Idę biegać". Nigdy tego nie robiłam i nie lubiłam, ale pobiegłam. Teraz wiem, że to była ucieczka przed wszystkimi rzeczami, które mnie przytłaczały. To był bieg po siebie. Jednego dnia zatrzymałam się na polance, aby odpocząć, sięgnęłam po komórkę i pozdrowiłam wszystkie dziewczyny, które nie do końca sobie radzą, nie są perfekcyjne. Już wtedy wydawało mi się, że zrobiłam dla siebie coś wielkiego, przełomowego, czułam się tak, jakbym stanęła kompletnie naga. Wrzuciłam to do sieci.