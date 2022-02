Mieszka w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Właśnie skończyła 96 lat

2 lutego 2022 roku Maria Uljanowna skończyła 96 lat. Cały czas mieszka w rodzimym domu w Strefie Wykluczenia utworzonej wokół elektrowni jądrowej. Wraz z córką, która nosi to samo imię. Babuszka od 36 lat nie ruszyła się ze swojej posesji - ciągle boi się, że jeśli to zrobi, nie będzie miała do czego wracać.