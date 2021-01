Wyprawa do Czarnobyla. W Strefie Wykluczenia wciąż żyje garstka ludzi

W nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku doszło do katastrofy w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. W wyniku awarii przy przegrzaniu się rdzenia reaktora doszło do wybuchu wodoru, pożaru oraz rozprzestrzenienia się substancji promieniotwórczych.

"Dziadek Wasyl, który przekonywał, że ma 113 lat. Miał zniszczoną, ledwo ostrą siekierę. - Zabraliśmy akurat taki sprzęt z Polski, więc szybko znaleźliśmy siekierę w samochodzie i daliśmy mu. Obejrzał ją z każdej strony i zachwalając – zwrócił nam. Gdy tłumaczyliśmy, że to prezent i może ją zatrzymać – popłakał się. Nie mógł uwierzyć w to, że ktoś coś mu daje. Otrzymał od nas ogromną torbę jedzenia, najbardziej zdziwił go widok chleba. Taka reakcja powtarza się praktycznie w każdym domu. Dla nas to codzienność, a dla Samosiołów coś naprawdę wyjątkowego" - opowiada jeden z organizatorów wyprawy w rozmowie portalu grodzisk.naszemiasto.pl.