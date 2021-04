Mariyka Sovenko urodziła się w Czarnobylu. Władze ukrywały ten fakt

Dziecko z Czarnobyla

Rodzice dziewczyny Lydia i Michaił odmówili opuszczenia strefy, ponieważ nie zaoferowano im zakwaterowania w ówczesnym Związku Radzieckim. Ojciec Mariyki był jednym ze strażaków, który gasił pożar wywołany eksplozją reaktora 26 kwietnia 1986 roku. Z kolei matka przyznała, że nie miała pojęcia o ciąży aż do rozwiązania, a po narodzinach córki była traktowana jak przestępca. Zdecydowali się zostać w strefie, całkowicie ignorując ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.

Obecnie 22-latka studiuje na jednej z wyższych uczelni w Kijowie i ma nadzieję na pracę w branży hotelarskiej. Chcąc opłacić studia, pracuje w lokalnym barze. Od czasu do czasu otrzymuje pozwolenie na wizytę u matki, obecnie 66-letniej Lydii, która wciąż mieszka w Zonie.

"Ludzie uważają, że Mariyka jest symbolem odrodzenia Czarnobyla, znakiem od Boga, który interpretują jako błogosławieństwo do życia tutaj, i że życie wraca do tego zniszczonego miejsca" - stwierdziła jej matka w jednym z wywiadów.

