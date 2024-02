Mieszkania toną w śmieciach. "W niektórych domach chodzi się po robalach, jak po folii bąbelkowej"

To już w najgorszym stopniu zbieractwa, kiedy cierpiąca na nie osoba ma korytarze od drzwi wejściowych do łazienki, toalety, łóżka. My, z moją ekipą, nie mieliśmy aż tak ekstremalnego przypadku, by sterty śmieci sięgały sufitu. W jednym z mieszkań miały około 1,5 metra. Właściciel spał na górze kabli, elektroniki, gratów na łóżku. We czworo sprzątaliśmy to wszystko przez tydzień, po 10 godzin dziennie. Wyrzuciliśmy 12 ton rupieci, to chyba było więcej niż 10 dużych kontenerów.