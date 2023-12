Sprząta po zgonach. "Na brak zleceń nie narzekam"

Jakieś na pewno ma. Jeśli jest to samobójstwo młodej osoby, to działa na psychikę. Staram się jednak tego nie roztrząsać w swojej głowie. Nie jest to wyparcie, bo wyparcie nie jest zdrowe, ale mam chyba odpowiednie podejście do zawodu; przez chwilę jest mi smutno, ale skupiam się na zadaniu. To taka "terapia przez pracę". Trudne są zlecenia, gdzie albo jest morderstwo, albo gdzie śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych, a rodzina przerzuca na nas swoje emocje, bardzo dużo opowiadając o zmarłym, czasami się usprawiedliwiając. Jest to zrozumiałe, aczkolwiek obciążające psychicznie.