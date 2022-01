Miłość po sześćdziesiątce? Tylko z internetu!

"Rodzina widzi, że kwitnę"

Wiesław mieszka w Bydgoszczy, więc musiał do Marii jechać aż 50 km. Zabrała go do kawiarni. – Postawił mi duże lody z bitą śmietaną, pomyślałam, że chytry nie jest – Maria się śmieje. – Potem był jeszcze spacer w lesie, delikatne łapanie za rączkę. Zdecydowaliśmy, że będziemy się widywać. Tydzień po tym spotkaniu musiała pojechać do Bydgoszczy do lekarza. Moja córka powiedziała: mamo, skoro masz chłopaka z Bydgoszczy, to ja cię zawiozę do niego, a dalej to niech już on się tobą zajmuje – Maria wspomina ze śmiechem. – Oczywiście zapytałam Wieśka wcześniej, zgodził się. Bardzo miło mnie przyjął, zawiózł, gdzie trzeba, zaopiekował się mną.