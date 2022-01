Śpią w oddzielnych łóżkach. "To uratowało nasz związek"

Eksperci są zgodni. Oddzielne sypialnie mogą pomóc

Dziennikarze portalu The Post postanowili zwrócić się w tej sprawie do specjalistów. Viviana Coles jest seksuologiem i na co dzień pomaga parom w tworzeniu lepszych związków. Ekspertka potwierdziła, że w tym szaleństwie jest metoda.