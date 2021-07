Młodzi Polacy piją na potęgę. "Rekordzista" tych wakacji miał cztery promile

Według raportu ESPAD 84 proc. nastolatków w wieku 15 i 16 lat co najmniej raz w życiu piło alkohol. U 18 i 19-latków współczynnik ten sięga 96 proc. To właśnie podczas wakacji młodzi upijają się często po raz pierwszy. Wielu z nich do nieprzytomności, ryzykując nie tylko zdrowiem, ale też życiem. Tegoroczny "rekordzista" miał we krwi cztery promile alkoholu we krwi.