"Piwko otwierał już do śniadania". Picie alkoholu na urlopie z dzieckiem to nie jest dobry pomysł

Jednak rodzice rzadko na jednym piwku poprzestają. - Mój znajomy regularnie zabiera synka do Juraty. Właściwie jak tylko dojeżdża na miejsce, zaczyna się impreza, chłopiec ma dziewięć lat i zaczyna rozumieć, co się dzieje. Ostatnio wygadał się, że ojciec zostawił go w pokoju i wrócił tak pijany, że nie mógł trafić końcówką ładowarki do kontaktu. Innym razem ten dziewięciolatek sam prowadził pijanego ojca do kwatery - mówi w rozmowie z WP pani Alina.