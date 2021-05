Rośnie liczba L4 od psychiatrów. "W pandemii wszystkim się trochę pogorszyło"

Jednak kiedy ten stres opadnie, a życie wróci do jako takiej normalności, pojawi się przestrzeń, by bardziej uciążliwe emocje dały o sobie znać. To mechanizm, który obserwuję po wakacjach – spychane na dalszy plan problemy dochodzą do głosu, a pacjenci przestają sobie z nimi radzić. Niektórzy nie mają jeszcze czasu i możliwości, żeby pomyśleć o sobie, ponieważ cały czas są dla innych lub muszą walczyć o pracę czy dobrostan dzieci. Za jakiś czas będą jednak potrzebować pomocy.