Jak nosić bluzki kopertowe? Oto cztery sprawdzone sposoby

Bluzka kopertowa to bez wątpienia jeden z najbardziej niedocenianych elementów kobiecej garderoby. Dotychczas zwykle ustępowała miejsca klasycznej białej koszuli, a szkoda, bo ma niezwykle wygodny krój, który pasuje niemalże każdej sylwetce. W dodatku rewelacyjnie sprawdzi się przy wielu okazjach: od dni spędzonych w biurze, po rodzinne imprezy i wieczorne wyjścia z przyjaciółmi.

Plusy? Kopertowe bluzki mają dekolt w kształcie litery "V", który pozwala w subtelny sposób wyeksponować biust, a jednocześnie optycznie wysmukla sylwetkę. Co więcej: są niezwykle efektowne i uniwersalne, dzięki czemu bez trudu wykorzystamy je w wielu różnych stylizacjach. Z czym najlepiej łączyć kopertową bluzkę? Oto cztery sprawdzone połączenia, które nigdy nie wychodzą z mody i zawsze robią wrażenie.

Jak nosić bluzki kopertowe na co dzień?

Kopertowa bluzka to świetna alternatywa dla koszuli, ale też dla T-shirtu czy topu. Jeśli lubisz dodać do codziennej stylizacji szczyptę elegancji, taka "góra" będzie strzałem w dziesiątkę. Wystarczy, że połączysz ją z klasycznymi jeansami tak, jak Magdalena Boczarska. Aktorka zdecydowała się na kopertową bluzkę w odcieniu soczystego różu i był to doskonały wybór. To element, który właściwie nie potrzebuje żadnych dodatków, by przykuwać uwagę, a w duecie z jeansami wygląda bardzo stylowo i efektownie. Kropką nad i mogą być niemal każde buty: białe tenisówki, skórzane baleriny, zamszowe szpilki czy czółenka na niskim obcasie.

Elegancka bluzka kopertowa w stylizacji do biura

Eleganckie bluzki kopertowe w stonowanych kolorach będą doskonałą podstawą stylizacji do biura. Białe, czarne, beżowe czy granatowe modele dobrze wpisują się w dress code i są ciekawą odmianą dla tradycyjnej, białej koszuli. Z czym je nosić? Najlepiej w towarzystwie prostej, ołówkowej spódnicy przed kolano lub do połowy łydki. Taki zestaw wygląda kobieco, ale stosownie do okoliczności. W chłodniejszy dzień do kompletu możesz dorzucić oversize’ową marynarkę lub wełniany płaszcz.

W stylu retro. Bluzka kopertowa w tej stylizacji zawsze robi wrażenie

Kopertowa bluzka z marszczeniami bez wątpienia ma w sobie coś ze stylu retro. Nic więc dziwnego, że tak dobrze komponuje się z jednym z najbardziej kultowych fasonów kobiecych spodni, czyli klasycznymi dzwonami. Mogą to być jeansy bootcut albo materiałowe spodnie z wysokim stanem. Każde stworzą zgraną całość z bluzką na zakładkę. Aby optycznie wydłużyć nogi, do stylizacji możesz dobrać szpilki, ale równie dobrze sprawdzą się baleriny.

Bluzki kopertowe wiązane na zakładkę – z czym je łączyć w wieczorowej wersji?

Szukasz niebanalnego pomysłu na wieczorową stylizację? Bluzka kopertowa z satyny czy transparentnego materiału może okazać się rozwiązaniem idealnym. Połącz ją z czarnymi spodniami z wysokim stanem i większą marynarką, a całość uzupełnij butami na obcasie i błyszczącymi dodatkami. W takiej wersji zadasz szyku i na pewno wyróżnisz się stylem.

