Ta bluzka to najlepsza alternatywa dla klasycznej koszuli. Sprawdzi się przy wielu okazjach

Chociaż klasyczna koszula z kołnierzykiem to absolutny must have, jeśli szukasz dla niej równie uniwersalnej alternatywy, ta bluzka będzie strzałem w dziesiątkę. Ma ponadczasowy krój i pasuje zarówno do spódnicy, jak i do jeansów. O jaki fason chodzi?

Bluzka kopertowa to konkurencja dla koszuli. Co to za krój i dla kogo będzie idealny?

Są ubrania, które bez problemu wykorzystamy zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Uwielbiamy je za uniwersalność i fakt, że są niezawodną bazą ubioru na niejedną okazję. W jednym szeregu z luźną marynarką, plisowaną spódnicą czy białą koszulą z powodzeniem możemy umieścić kopertową bluzkę. Co to za krój i dlaczego warto mieć go w szafie?

Bluzka kopertowa łączy elegancję z dużą dawką nonszalancji. Jest mniej formalna od klasycznej koszuli z kołnierzykiem, a jednocześnie równie szykowna. Wyróżnia ją fason na zakładkę, zwykle z wiązaniem po boku – dzięki niemu poły bluzki zachodzą na siebie, tworząc efekt przypominający kopertę, a dekolt ma kształt litery V. Wystarczy spojrzeć na model wybrany przez Katarzynę Cichopek.

Dla kogo bluzka kopertowa będzie idealnym wyborem? Jeśli szukasz odmiany dla tradycyjnej koszuli, mamy dobrą wiadomość. Krój na zakładkę pasuje do niemal każdego typu figury. Pięknie prezentują się w nim panie o sylwetce jabłka czy gruszki, ale też typowe klepsydry czy kobiety o figurze kolumny.

Jaką bluzkę kopertową wybrać?

Bluzki kopertowe regularnie co sezon wracają do trendów, choć jeszcze do niedawna ustępowały miejsca koszulom i topom. Dziś coraz śmielej wkraczają na salony i do codziennych stylizacji. Nic dziwnego. Są efektowne, eleganckie, a jednocześnie pasują zarówno do ołówkowej spódnicy, jak i do niebieskich jeansów.

Masz ochotę odświeżyć swoją garderobę i wprowadzić do niej element, który wykorzystasz przy wielu okazjach? Postaw na bluzkę kopertową z dobrej jakości materiału. Wykonana z wiskozy, lnu, bawełny czy lyocellu będzie nie tylko stylowa, ale przede wszystkim przewiewna i wygodna. Jeśli chcesz, by została w szafie na lata, wybierz uniwersalny kolor lub wzór. Jaki? Poniżej znajdziesz trzy propozycje, które nigdy nie wychodzą z mody.

Biała bluzka kopertowa – wybór na wiele okazji. Ten model warto mieć w szafie

Biała bluzka kopertowa to silna konkurencja dla białej koszuli. Jeśli stronisz od oczywistości lub po prostu znudził ci się tradycyjny, śnieżnobiały kołnierzyk, dobrze skrojona bluzka na zakładkę będzie wymarzonym elementem garderoby. Z powodzeniem ubierzesz ją do biura w zestawie z cygaretkami, marynarką i mokasynami, ale też założysz na specjalną okazję – w połączeniu z plisowaną spódnicą midi i szpilkami. Biała bluzka kopertowa zgrany duet stworzy też z niebieskimi jeansami.

Elegancka bluzka kopertowa – jak ją nosić? Te pomysły mogą cię zaskoczyć

W twojej szafie brakuje kolorów? A może stawiasz na nie od zawsze? Niezależnie od tego, czy jesteś z nimi na bakier czy za pan brat, elegancka bluzka kopertowa w mocnym odcieniu fuksji, kobaltu czy limonki to zawsze dobry wybór. Możesz nosić ją w szykownym wydaniu: do spodni w kant czy ołówkowej spódnicy, ale też, jak Magdalena Boczarska – łączyć ją z parą błękitnych jeansów.

Bluzka kopertowa w kwiaty – idealna baza wielu stylizacji

Bluzka kopertowa w kwiaty to dobry wybór na specjalne okazje. Wystarczy, że założysz ją do garnituru lub pastelowej, ołówkowej spódnicy, a zyskasz stylizację idealną na komunię, wesele czy święta. Na co dzień świetnie sprawdzi się z kolei w towarzystwie białych jeansów i wygodnych butów sportowych.

