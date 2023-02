Na zawsze odmieniła modę ciążową. Gwiazdy naśladują Rihannę i odsłaniają brzuszki

Nie ma wątpliwości, co do tego, że Rihanna wyznaczyła nowy trend dla przyszłych mam, które często sądzą, iż pozostają im jedynie ubrania oversize. Znalazł on zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Teraz, gdy piosenkarka jest w drugiej ciąży, czekamy na jej kolejne stylizacje, które przejdą do historii. Czy uda jej się czymś nas zaskoczyć?