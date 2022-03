Rihanna pojawiła się na Fashion Week. Bieliźniana sukienka rzucała się w oczy

Fashion Week to wydarzenie, na które czekają wszystkie gwiazdy. Podczas pokazów największych domów mody, cały świat może zobaczyć, w co warto zainwestować w nadchodzące sezony. Podczas pokazów, które miały miejsce w Paryżu, pojawiła się Rihanna, która dumnie eksponowała swój ciążowy brzuch. Wybraną przez celebrytkę stylizację z pewnością można zaliczyć do tych odważniejszych.