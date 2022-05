"Najgorsze jest to, że nie widać końca". Rosnące raty kredytów duszą polskie rodziny

Arlecie rata kredytu hipotecznego skoczyła o ok. 550 zł. – No jest ból. Jedyne, z czego się cieszę, to to, że nadpłacaliśmy kredyt, kiedy mieliśmy więcej gotówki. Ostatnio ograniczyliśmy wyjścia do restauracji, kina, na kręgle itp. Prawda jest taka, że można sporo zaoszczędzić, jak się chce. Siostrze rata kredytu wzrosła prawie o 1000 zł. To jest dopiero tragedia – mówi Arleta. – Najgorsze jest to, że nie widać końca; co miesiąc z konta znika mi coraz większa suma na kredyt. A przecież wszystko drożeje, rosną nie tylko raty.