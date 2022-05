Dwie próby samobójcze i ciągłe ataki paniki. Jako nastolatka usłyszała diagnozę

Nie, absolutnie. Po roku od diagnozy czułam się lepiej. Ale później skończyła się psychoterapia, ja zakończyłam pięcioletni związek, a miałam brać ślub. Wpadłam w półtoraroczny wir sprawdzania siebie, tego, co mi jest potrzebne do życia, jakich ludzi chcę mieć wokół. To znów było mocne wystawienie na próbę, żeby sprawdzić to wszystko, ale też bardzo duże obciążenie. Wieczne spotykanie się z zawodami, wieczne odrzucenia. To poczucie odrzucenia towarzyszy mi od dziecka i wiąże się ze schematami, które mam z dzieciństwa. I to jest silny motyw w mojej chorobie.