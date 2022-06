Najmodniejsze buty na lato są już na wyprzedaży

Klapki na obcasie

W ostatnim czasie klapki zyskały eleganckie oblicze także dzięki obcasom. Klapki na obcasie to chyba największy obuwniczy trend tego lata. Ich najmodniejsza odsłona to ta na masywnym obcasie lub platformie, nawiązująca do lat 70. Najlepiej wyglądają w towarzystwie zwiewnych sukienek w stylu boho, eleganckich spodni palazzo, a także klasycznych jeansów.