Naturalny nawóz za 0 zł. Sprawi, że ogórki wystrzelą

Sezon na ogórki wciąż trwa, ale jeśli chcesz zapewnić sobie obfite zbiory, warto rozważyć użycie skutecznego nawozu. Wzmocni warzywa, a także pomoże im wypuścić nowe kłącza. Co najważniejsze, jest on nie tylko skuteczny, ale także darmowy.

Każdy miłośnik warzyw, który decyduje się na samodzielną uprawę, pragnie, aby jego plony były duże i zdrowe. Uprawa ogórków może być prawdziwym wyzwaniem dla początkujących ogrodników. Aby cieszyć się obfitymi plonami, warto zadbać o odpowiednie nawożenie tych warzyw.

Jednym z najskuteczniejszych, a zarazem ekologicznych sposobów jest wykorzystanie popiołu jako nawozu. Ta metoda nie tylko pomaga w uzyskaniu zdrowych i smacznych ogórków, ale także pozwala na recykling odpadów z domowego paleniska.

Nawóz z popiołu do uprawy ogórków

Popiół z węgla zawiera wiele cennych dla roślin składników mineralnych, takich jak potas, wapń, magnez, azot czy fosfor. Dzięki temu stanowi on doskonałe źródło substancji odżywczych dla ogórków, które są roślinami o dużych wymaganiach pokarmowych. Co więcej, stosowanie tego typu nawozu pomaga w utrzymaniu odpowiedniego pH gleby, co jest kluczowe dla prawidłowego wzrostu i owocowania ogórków.

Nawóz z popiołu drzewnego sprawdzi się nie tylko przy ogórkach, ale także kalafiorach, kapuście czy pomidorach. Jeśli w ogródku posiadamy szczypior, czosnek, cebulę, rzodkiewki lub marchew, również można go zastosować.

Nawóz wzmocnij naparem z szyszek

Nawóz z popiołu będzie działał jeszcze lepiej jeśli dodasz do niego napar z szyszek. Większość z nas pewnie nie ma go w domu, na szczęście krótka wycieczka do lasu w tym pomoże. Uzbieraj wiaderko świeżych szyszek, a w domu zalej je 1 litrem chłodnej wody. Gdy szyszki całkowicie będą pokryte wodą, zagotuj całość, aż do momentu gdy woda zacznie bulgotać. Zmniejsz temperaturę i gotuj całość przez około 5 minut, co chwilę mieszając.

Napar odstaw na 5 dni, aby zaczął lekko fermentować. Po tym czasie odcedź go przez sitko. Do nawozu z dodatkiem popiołu potrzebujesz: 2 szklanek wyciągu z szyszek, 1 łyżeczki sody oczyszczonej, 1 l popiołu drzewnego i 10 litrów wody.

Zmieszaj dokładnie wszystkie składniki, tworząc odżywczą mieszankę. Aplikuj ten specyfik na swoje uprawy w odstępach od jednego do dwóch tygodni. Taka kuracja wzmocni ogórki, dodając im energii i żywotności. W efekcie rośliny zyskają potencjał do zwiększonej produkcji owoców, co przełoży się na obfitsze zbiory w Twoim ogrodzie.

Na co uważać przy używaniu popiołu w ogrodzie

Pamiętaj, że popiół możesz używać samodzielnie, należy jednak unikać stosowania go na roślinach preferujących kwaśne podłoże. Dotyczy to głównie roślin iglastych, zarówno krzewów jak i drzew, a także niektórych gatunków ozdobnych, takich jak azalie i różaneczniki. Dodatkowo popiół nie jest odpowiednim nawozem dla żurawiny czy borówki amerykańskiej.

Istotne jest, by używać wyłącznie popiołu pochodzącego ze spalania naturalnego, nieprzetworzonego drewna. Kategorycznie nie należy stosować popiołu z drewna pokrytego lakierem lub farbą, ani z tektury czy odpadów domowych. Taki popiół może zawierać szkodliwe substancje chemiczne, które zamiast pomóc, zaszkodzą uprawom, prowadząc do efektów przeciwnych od zamierzonych.

