Naturalny wróg szerszeni. Wyniosą się w mig

Szerszenie to owady, które wzbudzają strach. Raczej nie są agresywne, ale gdy czują się zagrożone, mogą zaatakować. Okazuje się, że są sposoby, by omijały nasze podwórko szerokim łukiem. Sprawdźcie, jak je wypędzić, korzystając z naturalnych metod i odpowiednio dobranych roślin.

Szerszenie to duże owady, które mogą być mylone z większymi gatunkami os. Jak je rozpoznać? Szerszenie są sporo większe, osiągają długość od 2,5 cm do 3,5 cm, i wydają charakterystyczny dźwięk podczas latania.

Na liście zapachów, które odstraszają szerszenie, znajdują się m.in. mięta pieprzowa czy czosnek. Owady te nie lubią też aromatu palonej kawy, goździków i cytrusów, dlatego plasterki cytryny albo pojedyncze goździki warto położyć na tarasie lub w ogrodowej altanie. By uchronić się przed owadami, zasadź tymianek, lawendę albo pelargonię . To naturalne odstraszacze.

