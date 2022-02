Nauczyciele pokazują paski wypłat i płaczą. "Będę musiała wziąć kredyt na codzienne wydatki"

- Nigdy nikt bez mojej wiedzy i zgody nie zabrał mi pieniędzy. Przy pensji na pół etatu to 170 złotych jest odczuwalne. Księgowa wytłumaczyła mi, że różnica wynika to z tego, że pobieram i emeryturę i pensję. Dodatkowo dostaję po trzy złote mniej od każdej nadgodziny i tego nie jest mi już w stanie nikt wytłumaczyć. Jestem oburzona i boli mnie to, co się dzieje w polskiej szkole od sześciu lat. Przemysław Czarnek rujnuje edukację, odbiera nam resztki autorytetu. To jest sprawa bulwersująca, bo chodzi o dobro dzieci. Radziłabym ministrowi wejść do szkoły, zobaczyć, jak prowadzimy zajęcia na holu, bo nie ma warunków, jak kombinujemy sprzęt, żeby najbiedniejsi uczniowie mogli pracować zdalnie. Jestem załamana, bo czuję, jak nauczycielom zabiera się wolność kawałek po kawałku, teraz także w kwestii finansowej - komentuje pani Iwona w rozmowie z WP Kobieta.