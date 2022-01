Polski Ład uderza w samodzielne matki. "Stracę w tym roku kilkanaście tysięcy"

O kluczowych zmianach w rozliczeniach PIT dla samodzielnych rodziców poinformowała na swoich stronach Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (WKRW) zrzeszająca 118 organizacji społecznych. Jej członkowie wystosowali w tej sprawie pismo do parlamentarzystów. Apelują w nim, by posłowie i posłanki doprowadzili do zmian legislacyjnych w przepisach podatkowych i przywrócili rodzicom samodzielnie wychowującym dzieci możliwość rozliczania podatku na zasadach sprzed wprowadzenia Polskiego Ładu.