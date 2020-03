Netflix face. Jak niebieskie światło niszczy cerę i powoduje zmarszczki?

Ze względu na przymusową izolację coraz więcej osób spędza czas przy ekranie komputera albo smartfona. Oczywiście to bezpośrednio wpływa na stan naszej skóry, a efektem tego jest tzw. "Netflix face". Jeśli przesiadujesz godzinami, oglądając najnowsze seriale, sprawdź, co ci grozi od nadmiaru niebieskiego światła.

Choć "Netflix face" brzmi przyjaźnie, niestety nie ma pozytywnego wydźwięku. W czasach, gdy nie wyobrażamy sobie życia bez sprzętów elektronicznych, łatwo wpaść w pułapkę. Dowodem na to jest właśnie "Netflix face", ponieważ podczas dłuższego pobytu w domu szukamy rozrywki dla zabicia czasu. A co, jeśli przez to zabijamy nasze włókna kolagenowe?

Netflix face i niebieskie światło, czyli jak powstają zmarszczki Oglądanie bez przerwy kolejnych odcinków seriali, choć z jednej strony jest świetnym sposobem na nudę podczas domowej kwarantanny, to z drugiej bardzo niekorzystnie wpływa na naszą skórę. W końcu niebieskie światło emitowane przez ekrany smartfonów czy laptopów szkodzi w podobny sposób, co promieniowanie UV. Niebieskie światło, zwane także HEVL emitowane jest nie tylko poprzez ekrany, ale także przez słońce. Ma także zdolność do przenikania do głębszych warstw skóry, gdzie produkowany jest kolagen. Tym samym, jeśli jesteś zapaloną miłośniczką seriali, możesz niedługo być posiadaczką "Netflix face" – na skutek działania niebieskiego światła dochodzi do wcześniejszego starzenia się skóry, utraty jędrności oraz przebarwień i stanów zapalnych.

Netflix face – co jeszcze dzieje się ze skórą? Przy "Netflix face" wspomniane powyżej promieniowanie HEVL doprowadza do stymulacji enzymów odpowiedzialnych za zwiększoną produkcję melaniny. Jest to bezpośrednia przyczyna powstawania przebarwień, przez co cera ma ziemisty odcień. Jak się okazuje, problem przebarwień dotyka coraz młodszych kobiet, które są przykładem "Netflix face". Choć pierwotnie uważano, że na powstawanie plam pigmentacyjnych narażone są posiadaczki ciemnej karnacji, to również kobiety o jasnej cerze zaczynają mieć podobny problem. Niebieskie światło wpływa także na kształt twarzy – zmiany powodują zwiotczenie owalu i linii podbródka. Natomiast ciągłe pochylanie się nad laptopem prowadzi do zmarszczek na szyi.

Netflix face – jak uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji? Najprostszym sposobem na uniknięcie efektu "Netflix face" jest ograniczenie korzystania z urządzeń emitujących niebieskie światło. Oczywiście jest to prostsze do powiedzenia niż do zrobienia. Jeśli jednak nie wyobrażasz sobie życia bez seriali, musisz zadbać o wzmocnienie ochrony skóry oraz zmniejszyć szkodliwość niebieskiego światła. Zacznij stosować na twarz regularnie preparaty z witaminą C czy kwasem ferulowym, a zapewnisz sobie naturalną barierę przed działaniem wolnych rodników. Tym samym możesz pożegnać "Netflix face" i przywitać promienną skórę.