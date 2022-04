Ta grupa uchodźczyń czuje się źle na garnuszku. Szybko opuszczają ośrodki

"Dajcie mi spokój"

– W trakcie wojny przyjechała do nas kobieta z dwójką dzieci, która straciła dom. Do Polski, do naszego ośrodka trafiła z jedną torbą. Miała jednak dobry samochód i widać było, że w dotychczasowym życiu była osobą niezależną, dobrze prosperującą. Na wejściu płakała, że musi brać od nas ubrania, jedzenie, bo nie miała ani grosza. Co ciekawe, od dawna jej nie ma w domu pomocy. Szybko odnalazła się w trudnej sytuacji, co wynika z jej odwagi i zasobów, a także znajomości języka – podkreśla wolontariusz. Prusinowski twierdzi, że takie osoby przytłacza skala wsparcia. Ciężko jest im przyjmować pomoc, bo nie mają pewności, czy będą się mogły wystarczająco odwdzięczyć.