Czarny humor może pomagać w obliczu wojny. Filmiki Ukrainki oglądają tysiące osób

Jestem przeciwna temu, aby kogoś zmuszać do pomocy, albo do przyjęcia pozytywnej postawy. Psychologia nie polega na nakazywaniu ludziom, co mają czuć. To zazwyczaj przynosi efekty przeciwne do zamierzonych. Widzę, jak fantastyczna jest natura ludzka, obserwując pomoc Polaków niesioną dla uchodźców. Do tego nie można jednak zmuszać, bo udzielanie pomocy osobom, które przeżyły traumę, może przynieść negatywne skutki dla tych udzielających wsparcia, poprzez zwiększone ryzyko traumatyzacji. To częsty proces spotykany w takich zawodach, jak policjanci, strażacy, ratownicy medyczni czy interwenci kryzysowi.