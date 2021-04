Nie chcesz zwracać się do teściowej "mamo"? Podpowiadamy, co zrobić

Relacje z rodzicami małżonków bywają napięte. Co zrobić, jeśli wolałbyś nie nazywać swojej teściowej "mamą", ale zależy ci, żeby nie popełnić faux pas? Na szczęście jest kilka sposobów na uniknięcie językowej niezręczności.

W przypadku zwracania się do teściów, język polski nie proponuje zbyt wielu rozwiązań. Kiedyś rzeczywiście zwrot "mamo", "tato" był powszechny. Dzisiaj jednak wiele osób wolałoby z niego zrezygnować. Taka forma jest przecież zarezerwowana dla naszych rodziców. Podpowiadamy, jak zwracać się do teściów, by nikogo nie urazić.

"Proszę teścia, proszę teściowej"

W słowie "teść" czy "teściowa" nie ma nic złego. Zasady savoir vivre podpowiadają, żeby właśnie w ten, najbardziej oczywisty sposób, zwracać się do rodziców ukochanego. Najgrzeczniej będzie używać sformułowania "proszę teścia" lub "proszę teściowej", ale możemy też mówić po prostu "teściu", "teściowo".

Jeśli teściowie nalegają na zwrot "mamo", "tato", możemy zwracać się do nich słowami "proszę mamy", "proszę taty". Taki zwrot będzie nieco chłodniejszy, niż samo "mamo" i "tato", które rezerwujemy dla naszych najbliższych.

"Proszę pana", "proszę pani"

Poradniki savoir vivre ostrzegają: takie zwroty są zarezerwowane stricte dla oficjalnych relacji i nie należy ich używać w stosunku do, bądź co bądź, najbliższych osób. Zwracanie się do teściów per pan, per pani może stworzyć trudny do przełamania dystans.

Przejdziemy na "ty"?

Tak, ale tylko pod warunkiem, że taka inicjatywa wyjdzie ze strony teściów. Nie ma nic złego w nazywaniu rodziców małżonka po imieniu, ale proponowanie tego starszym osobom jest w bardzo złym tonie. Czujesz, że mama twojego męża jest ci coraz bliższa i chciałabyś się do niej zwracać czulej? Możesz zaproponować zwrot "mamo". Na pewno ją to ucieszy i zacieśni więzi między wami.

