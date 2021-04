Adam Małysz gorzko o początkach kariery. Finansowo musieli go wesprzeć teściowie

Kariera Adama Małysza to pasmo niewiarygodnych sukcesów. Jednak droga na szczyt nie była usłana różami, kosztowała całą rodzinę skoczka wiele wyrzeczeń. Teraz sportowiec opowiada, że był bliski rezygnacji ze sportu. Jako początkujący zawodnik nie był w stanie utrzymać rodziny i musiał nawet wyprzedawać majątek.

Adam Małysz chciał zrezygnować ze sportu

By finansować karierę sportową, młoda rodzina musiała mocno zaciskać pasa. Adam Małysz przyznaje, że w pewnym momencie było tak źle, że zdecydował się sprzedać samochód.

Finansowo wspierali wtedy Małyszów teściowie, jednak skoczek był zbyt dumny, by długo z takiej pomocy korzystać. Dlatego rozważał rezygnację ze sportu i zajęcie się swoim wyuczonym zawodem, czyli dekarstwem. I prawdopodobnie tak by zrobił, gdyby w kadrze nie pojawił się nowy szkoleniowiec, Apoloniusz Tajner.

Ciężka praca popłaca

