Koledzy w wojska wymyślili rękawiczki do zmiany tamponów. Kobiety wyśmiały "genialny wynalazek"

Andre Ritterswuerden i Eugen Raimkulow poznali się w wojsku. Tam zauważyli, że żołnierki podczas okresu mają problem z pozbywaniem się środków higienicznych. Tampony i podpaski lądowały w koszu, co zdaniem panów, było przyczyną przykrego zapachu w toalecie.

To zainspirowało ich do stworzenia specjalnych, jednorazowych rękawiczek, których można używać przy zmianie tamponu lub podpaski. Trik polega na tym, że rękawiczka może posłużyć także jako woreczek na zużyty środek higieniczny. Panowie nie spodziewali się, że ich produkt spotka się z hejtem.

Mężczyźni i okres

O Pinky Gloves zaczęło być bardzo głośno w sieci. Jednak bynajmniej nie dlatego, że kobiety polecały go sobie pocztą pantoflową. Rękawiczki zaczęły budzić wielkie zdziwienie i oburzenie kobiet, ponieważ są sygnałem, że mężczyźni nadal boją się okresu i uważają go za coś wstydliwego. Komentarze są druzgocące:

"Taki produkt nigdy nie powinien powstać. Po pierwsze dlatego, że jest on nikomu nie potrzebny, a po drugie twórcy wyraźnie sugerują, że miesiączka jest czymś brudnym i wstydliwym" - napisała jedna z kobiet.

Marta Nowak z ASZdziennika podsumowała:

"Musimy się jeszcze wiele nauczyć"

"Zdaliśmy sobie sprawę, że musimy się jeszcze w tej kwestii wiele nauczyć i bardzo poważnie podchodzimy do wszystkich krytycznych opinii. Będziemy musieli raz jeszcze zastanowić się nad tym, czy nasz produkt ma jakikolwiek sens".

