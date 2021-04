Zadowolona Melania Trump. Nowe zdjęcia byłej pierwszej damy USA

Uśmiechnięta Melania

Melania Trump ewidentnie nie chce powracać do życia publicznego. Zaszyła się w rezydencji w Palm Beach, dzięki czemu nie musi już martwić się tym, że każdy jej ruch jest śledzony przez setki obiektywów. 50-latka nie była lubiana przez Amerykanów, którzy co jakiś czas wytykali jej błędy albo przypominali o jej milczącej postawie.

Melania Trump przyzwyczaiła nas do eleganckich stylizacji. Także i tym razem nie zawiodła – miała na sobie czarną koktajlową sukienkę i przeciwsłoneczne okulary. Co najbardziej rzuca się w oczy, to nowy kolor włosów – była pierwsza dama zdecydowała się na nieco jaśniejszy blond, niż do tej pory. Wygląda na to, że sielanka u Trumpów wciąż trwa i zmiana otoczenia dobrze im zrobiła.