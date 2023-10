Nie daj się jesiennej chandrze. Zadbaj o dobry nastrój podczas długich wieczorów

Twórcy platformy uważają, że przedmiotów na sprzedaż z drugiej ręki mogłoby być jeszcze więcej, ale wiele osób zniechęcają bariery związane z wystawieniem ogłoszenia, m.in. wysiłek związany z przygotowaniem oferty, konieczność podania parametrów technicznych, określenie ceny oraz brak pomysłu na to, co można sprzedać. Co więcej, ankietowani przyznają, że opcja automatycznego generowania opisu i uzupełnienia danych przedmiotu oraz automatycznego określania wartości skłoniłaby ich do sprzedawania niepotrzebnych rzeczy częściej.