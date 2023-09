Nie jest to wrzos. Powszechny błąd

Inne są również liście – u wrzosów łuskowate, rosnące na łodydze pod kątem, a u wrzośców igiełkowate, rosnące prostopadle do pędu. Jednak zdecydowanie najbardziej istotna różnica to okres kwitnienia. Wrzosy kwitną wcześniej, od lipca do października, podczas gdy wrzośce od końca lutego do kwietnia. To ważna informacja dla potencjalnych hodowców, którzy w razie popełnienia pomyłki mogliby się bardzo rozczarować brakiem kwiatów we właściwym czasie.