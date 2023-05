Nie "te dni", tylko "okres"! Najwyższy czas pozbyć się miesiączkowego tabu

W społeczeństwie utarło się też przekonanie, że menstruacja to temat typowo kobiecy. Chłopcy o cyklu menstruacyjnym wiedzą tyle, ile dowiedzą się z lekcji biologii. To sprawia, że bardzo łatwo przyjmują za prawdę mity i stereotypy związane z tym tematem i traktują go jako obiekt żartów. Wykluczenie chłopców z dyskursu o menstruacji naraża dziewczynki na naśmiewanie ze strony kolegów. A to już prosta droga do dyskryminacji i poniżania nastolatek.