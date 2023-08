Nie tylko Maryla Rodowicz. One podbijały scenę w czasach PRL-u

Wszyscy z pewnością znamy utwór "Józek, nie daruję ci tej nocy". Przez wiele lat uważano, że piosenka ta ma jedynie podtekst miłosny i odnosi się do napięcia seksualnego między artystką a tajemniczym mężczyzną. Niewielu artystów tak otwarcie mówiło o intymnych sytuacjach, a co dopiero kobieta. W rzeczywistości utwór z 1982 roku był swoistym protest songiem, odnoszącym się do wprowadzenia stanu wojennego.