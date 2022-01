Nie żyje Agnieszka z Częstochowy. Mamy komentarz ginekologa

37-latka trafiła do szpitala w Częstochowie, będąc w ciąży bliźniaczej. Płody obumarły. Następnie zmarła kobieta. Sprawa trafiła do mediów dzięki rodzinie kobiety, która opublikowała w internecie apel oraz nagrania ze szpitala. Jej rodzina uważa, że szpital zbyt długo zwlekał z usunięciem płodów, co miało doprowadzić do rozwoju sepsy i śmierci. "To kolejny dowód na to, że panujące rządy mają krew na rękach. Ponownie zginęła ciężarna, niewinna, młoda kobieta, matka i żona, osieracając 3 dzieci, które nie doczekały się powrotu Mamy do domu" - piszą bliscy zmarłej.