Coraz więcej Polaków zgłasza się po pomoc. "Nieleczona trauma może prowadzić do depresji"

W terapii traum nie ma jednej złotej metody. Na problem trzeba spojrzeć w sposób indywidualny i dostosować metodę do osoby. Moim zdaniem umiejętności terapeuty to jedno, ale podstawą jest zaufanie do niego, poczucie zrozumienia i bezpieczeństwa w tej relacji, a ze strony pacjenta wewnętrzna motywacja do zmiany. To jest klucz do sukcesu w terapii traumy prostej, złożonej czy innych problemów natury psychologicznej. Dodatkowo w domu można starać się relaksować, skupiać uwagę na rzeczach przyjemnych czy ćwiczyć spokojny oddech przeponą.