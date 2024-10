Niższe rachunki za ogrzewanie. Wystarczy jeden trik

W obliczu rosnących cen energii szukanie sposobów na oszczędności staje się priorytetem. W sieci można znaleźć mnóstwo porad, jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie, jednak niektóre z nich wymagają zakupu specjalnych gadżetów, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Czy można więc za darmo i w prosty sposób utrzymać ciepło w domu? Odpowiedź brzmi: tak!

Według ekspertów od aranżacji wnętrz istnieje metoda, która nie tylko pomoże zatrzymać ciepło, ale również podniesie estetykę przestrzeni — a wszystko to zajmuje zaledwie kilka minut.

Jednym z najprostszych i zarazem najbardziej efektywnych sposobów na utrzymanie ciepła w pomieszczeniu jest inteligentne rozmieszczenie mebli. Według Daniela Uflanda, współzałożyciela platformy do stylizacji wnętrz Flitch, odpowiednie ustawienie mebli może znacząco wpłynąć na efektywność ogrzewania , jednocześnie poprawiając wygląd wnętrza.

Reorganizacja mebli w taki sposób, aby grzejniki miały swobodny przepływ ciepłego powietrza, może znacząco poprawić dystrybucję ciepła, co pozwoli na lepsze wykorzystanie energii. Jeśli nie masz wystarczającej przestrzeni, by całkowicie przestawić meble, nie martw się – nawet drobna zmiana, zwiększenie odległości między meblem a grzejnikiem, może zrobić dużą różnicę.

Większe elementy, takie jak sofy, fotele czy łóżka, warto umieścić w pobliżu zewnętrznych ścian. Działa to jak dodatkowa izolacja, ograniczając przedostawanie się zimnego powietrza do wnętrza i zapobiegając ucieczce ciepła przez ściany.

Z kolei wysokie meble, takie jak regały czy ciężkie zasłony, również mogą pomóc w utrzymaniu ciepła. Gorące powietrze unosi się ku górze, a wysokie elementy mogą stanowić naturalną izolację i zapobiegać gromadzeniu się go przy suficie.

Źródło: The Sun

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl