Nosi zamiast mini. Jej strój to hit na lato

Wychodząc do pracy, dbamy o perfekcyjny makijaż oraz strój, który wpisuje się w obowiązujący dress code. Aktorzy jednak mogą pozwolić sobie na więcej luzu. Przed wejściem na plan zdjęciowy i tak są odpowiednio malowani i przebierani. Nic dziwnego , że Michalina Sosna zaprezentowała się rano w naturalnej wersji.

"Witaj poniedziałku" - napisała Michalina Sosna. Aktorka opublikowała w sieci zdjęcie, na którym nie tylko pozuje kompletnie bez makijażu i z płatkami pod oczami. My zwróciłyśmy uwagę na stylizację, która świetnie wpisuje się w najgorętsze trendy sezonu.

Gwiazda, która zasłynęła dzięki roli w serialu "M jak miłość", postawiła na kombinezon łączący w sobie klasyczną koszulę oraz luźne szorty. Tego typu strój to prawdziwy strzał w dziesiątkę na lato.

Michalina Sosna swoją ostatnią stylizacją udowodniła, że kombinezony damskie to prawdziwy hit. Coraz więcej pań sięga jednak po nie również w przypadku stylizacji na specjalne okazje (np. wesela). Nawet w prostym modelu można prezentować się zjawisko. Co więcej, nie trzeba się również obawiać się, że odsłonimy zbyt wiele podczas szaleństwa na parkiecie.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!