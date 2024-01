Nowacka reaguje. Plan reformy szkoły w obliczu najnowszych danych

- Musimy zadbać, by w każdej szkole było powiedziane, do kogo może przyjść młoda osoba. Pracujemy nad tym, aby w szkołach było jak najwięcej pedagogów i psychologów. Aby zachęcić ich do tej potrzebnej pracy, kluczowi są nauczyciele, bo to oni powinni wiedzieć, do kogo młodzież może się zwrócić. Będziemy bardzo mocno promować zdrowie psychiczne w postaci całodobowej linii telefonicznej, której poprzedni rząd nie chciał finansować — dodaje Nowacka.