"Jak ćpają nasze dzieci?". Tak młodzież ukrywa to przed światem

Maria Banaszak: Pojawiają się głosy "moja mama zorientowała się dopiero, jak trafiłam do szpitala", "moja po pierwszej próbie samobójczej", "a moja do dzisiaj właściwie się nie zorientowała". Przy czym to samo obserwujemy w przypadku współuzależnienia w związkach. Mamy tutaj do czynienia z dwoma zjawiskami: manipulacją i wyparciem. Dzieci czy partner/partnerka doskonale znają nasze słabe strony, a co za tym idzie, wiedzą, jak nas podejść. U drugiej strony działają z kolei mechanizmy psychologiczne, za sprawą których nie dopuszcza do siebie niewygodnych informacji stojących w konflikcie z wyobrażeniami. Rodzi to konflikt wewnętrzny, dysonans poznawczy. Rodzić myśli: "no każdy inny, ale nie moje dziecko, dla którego przecież tyle zrobiłem, tyle poświęciłem, tak je kocham".