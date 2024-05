Od 14 lat mieszka w Norwegii. Mówi, jak traktują tam Polaków

Norwegia jest jednym z najczęściej wybieranych krajów poza terenem Unii Europejskiej, do którego Polacy wyjeżdżają za pracą. Nie oznacza to jednak, że życie emigranta jest tam proste. Zdaniem Zoi Ghimire, polskiej psycholożki, która mieszka w Norwegii od 14 lat, jesteśmy najbardziej dyskryminowaną grupą w tym kraju

- Teoretycznie mamy te same prawa, ale oczywiście odbiór Polonii czy innych grup imigrantów, nie tylko zarobkowych, jest różny, choć to zmienia się na przestrzeni czasu - powiedziała Zoja Ghimire w rozmowie z Onet Kobieta.

- Masowa emigracja zarobkowa do Norwegii zaczęła się w 2004 roku. Już po kilku latach okazało się, że Polacy są największą grupą imigrantów . Wciąż jednak wielu rodaków słabo zna język norweski. Pojawiają się problemy z komunikacją nie tylko w pracy, ale także w szkole, w urzędzie czy u lekarza. To z kolei odbiera pewność siebie - zauważyła Zoja Ghimire.

- Dużo zależy od naszej własnej inicjatywy i aktywności. Z jednej strony ważne jest to, na ile my włożymy wysiłek, by poznać język, poznać kulturę, społeczeństwo, w którym zdecydowaliśmy się zamieszkać i pracować. To ma bardzo duże znaczenie i wpływ również na to, jak jesteśmy odbierani przez Norwegów - tłumaczyła psycholożka.