Na Islandii mieszka ok. 23 tys. Polaków. "Kupno i wynajęcie mieszkania to koszmar"

- Dwupokojowe mieszkanie kosztuje ok. 50 mln koron (1,5 mln zł - przyp. red.). Ludzie biorą kredyty na 40 lat, a ze statystyk wynika, że tylko ok. 7 proc. społeczeństwa ma spłacone, własnościowe mieszkanie. Z wynajmem nie jest lepiej: miesięczny koszt dwupokojowego mieszkania to 400 tys. koron (11,5 tys. zł), co przewyższa pensję minimalną - wyjaśnia nasza rozmówczyni i dodaje: - Łatwo sobie wyobrazić, jak w takiej sytuacji wygląda rozwód, zerwanie, generalnie - bezpieczeństwo osób, statystycznie częściej kobiet, które są uzależnione ekonomicznie od partnera czy partnerki.