Odpowiednie ustawienie temperatury w mieszkaniu wpływa nie tylko na komfort życia, ale także na zdrowie i samopoczucie domowników. Zbyt wysoka wartość na termometrze sprawia, że stajemy się bardziej ospali, z kolei zbyt niska sprawia, że częściej się przeziębiamy.

Coraz więcej z nas szuka też sposobu, by zaoszczędzić na ogrzewaniu. Warto pamiętać, że każde z pomieszczeń wymaga nieco innego podejścia do tematu. Oto kilka ważnych zasad.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jaka temperatura w sypialni?

Ile stopni powinno być w sypialni? Przegrzewanie tego pomieszczenia może prowadzić do problemów ze snem oraz ogólnego dyskomfortu. Optymalna temperatura powinna wynosić tam od 17 do 20 stopni Celsjusza. Najlepiej więc ustawić pokrętło kaloryfera na "trójkę". Zrezygnujmy zarówno z wyłączania grzejników na noc, jak i późniejszego "dogrzewania" - to będzie wiązało się z większym wydatkiem.

Dobrze jest zadbać o odpowiednią wentylację. Świeże powietrze pozytywnie wpływa na jakość snu, a jego niedobór może powodować pojawienie się duszności czy chrypki. Warto więc otworzyć okno krótko przed położeniem się do łóżka lub zainwestować w dobry system wentylacyjny. Kluczową kwestię ma tutaj też dobór pościeli i piżamy. Lekkie, naturalne materiały skutecznie regulują temperaturę ciała i pomagają uniknąć przegrzewania się w czasie snu.

W salonie i kuchni temperatura musi sprzyjać codziennym czynnościom

Salon jest miejscem, w których spędzamy dużo czasu w ciągu dnia, dlatego jego właściwe dogrzanie jest kluczowe dla komfortu wszystkich domowników. Warto pamiętać, że temperatura tego miejsca powinna być nieco wyższa niż w sypialni. W salonie do normalnego funkcjonowania potrzebujemy zazwyczaj 20-22 stopni Celsjusza. Taka temperatura sprawia, że czujemy się swobodnie podczas spotkań z rodziną i przyjaciółmi czy zwykłego wypoczynku na kanapie przed telewizorem.

W kuchni jest nieco inaczej. Podczas gotowania generuje się dodatkowe ciepło, dlatego optymalna, podstawowa temperatura pomieszczenia wynosi około 19-21 stopni Celsjusza. W tym miejscu należy szczególnie zadbać o odpowiednią cyrkulację powietrza, warto wietrzyć np. po intensywnym gotowaniu, smażeniu lub pieczeniu.

W łazience powinno być najcieplej

Łazienka to miejsce, w którym często przebywamy bez ubrania, dlatego odpowiednia temperatura jest niezwykle istotna. Musi być wyższa niż w pozostałych pomieszczeniach. Zaleca się utrzymanie jej na poziomie od 22 do 24 stopni Celsjusza. Dzięki temu będziemy mogli bez uczucia dyskomfortu cieszyć się długimi kąpielami i codzienną pielęgnacją ciała. Dodatkowo zbyt niska temperatura w łazience może doprowadzić do nadmiernego osadzania się wilgoci na ścianach i sufitach, co sprzyja rozwojowi pleśni.

