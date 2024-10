Przyklej przy kaloryferze. Sprytny patent na niższe rachunki

Nadejście sezonu jesienno-zimowego oznacza jedno – rachunki za ogrzewanie pójdą w górę. Warto więc zapoznać się z prostymi trikami, które pozwolą na zatrzymanie ciepła w domu i przyoszczędzenie na rachunkach. Swoimi patentami podzielił się na łamach "The Sun" Andrew Haydon, ekspert od remontów i wykończeń wnętrz. Wymienił ich aż sześć.

"Chociaż nie możesz zmienić ceny energii, za którą płacisz, możesz mieć pewność, że w twoim domu będzie cieplej, bez konieczności podnoszenia rachunku za energię. W rzeczywistości istnieje wiele sposobów, aby sprawić, by dom był cieplejszy, jednocześnie nie wydając ani grosza – wystarczy wykazać się kreatywnością" – zaznacza mężczyzna.

Po drugie warto wykorzystać folię bąbelkową lub zwykłą folię spożywczą do oklejenia okien , przez które dostaje się do środka zimne powietrze. Plastik jest bowiem doskonałym izolatorem ciepła.

Oprócz tego warto też "uszczelnić" drzwi, kładąc pod nimi np. starą pościel. Można ją też wykorzystać jako kolejną "zasłonę", przyczepiając do karnisza i zapewniając sobie podwójną izolację.

Kolejnym trikiem jest przyklejenie na ścianie za kaloryferem folii aluminiowej. W ten sposób ciepło zostanie "odbite" z powrotem do wnętrza. Ostatni trik to prawdziwy "gamechanger" dla osób, które kochają wypieki i nie mają małych dzieci. Skoro zapłaciłaś już za zużycie energii elektrycznej, po skończonej pracy wyłącz piekarnik i zostaw drzwiczki otwarte, aby ciepło rozprzestrzeniło się po całym domu .

