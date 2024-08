Nowe wieści o córce Błaszczyk. Mówi, w jakim jest stanie

Ola Janczarska, córka Ewy Błaszczyk, zapadła w śpiączkę 11 maja 2000 roku po tragicznym incydencie, w którym zakrztusiła się tabletką. To zdarzenie diametralnie zmieniło życie całej rodziny, a szczególnie jej matki, która od tamtej pory niestrudzenie walczy o poprawę stanu zdrowia dziecka. Błaszczyk nie tylko poświęciła się opiece nad córką, ale także stała się głosem osób dotkniętych podobnym problemem w Polsce.

W ciągu ostatnich dwóch dekad aktorka założyła fundację "Akogo?", która działa na rzecz dzieci wymagających rehabilitacji po ciężkich urazach neurologicznych. Jej starania doprowadziły do utworzenia Kliniki Neurorehabilitacyjnej "Budzik" przy Centrum Zdrowia Dziecka w 2012 roku. Dzięki tej inicjatywie nie tylko Ola, ale także inne dzieci w podobnej sytuacji, mogą korzystać z nowoczesnych metod leczenia i rehabilitacji.

W najnowszym wywiadzie Ewa Błaszczyk podzieliła się aktualnymi informacjami na temat stanu zdrowia córki. Ola znajduje się obecnie w stanie minimalnej świadomości, co jest znaczącym postępem w porównaniu z wcześniejszymi latami. Aktorka z radością informuje, że stan jej córki jest stabilny, a co najważniejsze - dziewczyna nie cierpi na żadne infekcje, które mogłyby cofnąć postępy w leczeniu.

Obecnie Ola poddawana jest stymulacji nerwu błędnego, co ma na celu poprawę funkcjonowania wszystkich organów, które ten najdłuższy nerw w ciele człowieka obejmuje swoim zasięgiem.

Ostatnie miesiące przyniosły nowe nadzieje dla Oli i jej rodziny. Jak poinformowała Ewa Błaszczyk w kwietniu 2024 roku, jej córka przeszła zabieg wszczepienia stymulatora mózgu w Japonii. Ta innowacyjna procedura otworzyła nowe możliwości w procesie rehabilitacji dziewczyny. Dzięki temu Ola może już słuchać i współpracuje z cyberokiem, co stanowi znaczący postęp w jej terapii. Ewa Błaszczyk podkreśla, że kluczowe jest śledzenie najnowszych osiągnięć w dziedzinie neurologii i rehabilitacji.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!