Zapytali ją o dzień wypadku córki. Tak reaguje po latach

Nie ogląda się w przeszłość

Najpierw straciła ukochanego męża. 100 dni później doszło do wypadku jej córki, którego konsekwencje wywróciły życie rodziny do góry nogami. Rok 2000 to czas niewyobrażalnego dramatu w życiu Ewy Błaszczyk. Chociaż aktorka skupia się na działaniu i od lat podejmuje wszelkie próby, aby wybudzić córkę i wspomóc dzieci oraz ich rodziny po ciężkich urazach neurologicznych, to wspomnienie koszmaru z 11 maja 2000 roku pozostaje takie samo.