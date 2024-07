Od września zmiany w szkołach. Dotyczą niemal wszystkich uczniów

Obowiązek wydawania uczniom plastikowych e-legitymacji nakłada rozporządzenie ministra edukacji. Szkoły już rozpoczęły przygotowania do wprowadzenia w życie zmian. Czy zdążą przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego?

Już od 1 września uczniom powinny być wydawane nowe, plastikowe legitymacje szkolne, czyli tzw. e-legitymacje. Choć szkoły mogły to robić od dłuższego czasu, niewiele placówek decydowało się na takie rozwiązanie. Teraz to się jednak zmieni.

Ważność legitymacji będą z kolei potwierdzać holograficzne naklejki, po które uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych powinni zgłosić się do 30 września.

Warto zaznaczyć, że legitymacje papierowe wydane do 12 lipca wciąż pozostają ważne do momentu zakończenia przez ucznia edukacji w danej szkole.

Wielu rodziców zastanawia się, czy szkoły są odpowiednio przygotowane do wprowadzenia tak dużych zmian. W końcu do tej pory zdecydowana większość placówek nie korzystała z możliwości wydawania uczniom plastikowych legitymacji.

Okazuje się, że samorządy znalazły odpowiednie rozwiązania. Niektórzy zakupią specjalne drukarki oraz materiały niezbędne do wydruku tego typu legitymacji, a inni skorzystają z pomocy firm, które się w tym specjalizują. Niestety to wiąże się ze sporymi wydatkami.

