1200 zł dofinansowania na wakacje dla dziecka. Sprawdź, komu przysługuje

Rekrutacja trwa! Jakie warunki trzeba spełnić, by dziecko mogło dostać dofinansowanie 1200 zł na wakacje ? Przede wszystkim pieniądze nie będą należeć się tym, którzy ukończyli 16 lat. Co jeszcze brane jest pod uwagę? Jaki fakt dyskwalifikuje dzieci już na początku rekrutacji? Wyjaśniamy.

Sezon wakacyjny już za pasem. Uczniowie myślą o zielonej szkole, koloniach czy wakacjach z rodzicami. Przerwa w nauce i zasłużony odpoczynek po dziesięciu miesiącach wysiłków to wyzwanie dla rodziców. W jakiś sposób muszą zagospodarować czas swoim pociechom. Zwykle nierozerwalnie łączy się to z dużymi wydatkami . Pewna grupa społeczna może w tym roku liczyć na niemałe wsparcie finansowe.

Komu przysługuje dofinansowanie 1200 zł na wakacje dla dziecka? Jak już wspomnieliśmy, o zapomogę można starać się pod warunkiem, że pociecha nie ukończyła jeszcze 16 roku życia. To zaś tylko jedno z fundamentalnych kryteriów. Jeśli nie jesteś rodzicem-rolnikiem, objętym rolniczym ubezpieczeniem społecznym, to zupełnie wyklucza cię z grona kandydatów do wypłaty świadczenia.