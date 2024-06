Pokazała dyplom ucznia. Dyrektorka szkoły się tłumaczy

"Dyplom ucznia roku w kategorii Marzyciel dla... Uczeń wiecznie z głową w chmurach, który zdaje się funkcjonować w swojej własnej rzeczywistości. Zwykle jest nieprzygotowany do lekcji i wyrwany przez nauczyciela odpowiada nie na temat " - możemy przeczytać na jednym z wystawionych przez szkołę "dokumentów".

" W związku z nieprawdziwymi informacjami i nagonką internetową na szkołę chciałabym przedstawić, co następuje " - napisała w poście zamieszczonym na facebookowym profilu warszawskiej szkoły podstawowej dyrektorka placówki.

Według dyrektorki szkoły, uczniowie mieli zostać dokładnie poinformowani o zasadach konkursu. Miał być on "traktowany przez nich z dystansem, mieć konwencję żartu i w żadnym wypadku nie mieć na celu ośmieszenia czy upokorzenia kogokolwiek". Uczniowie mieli także przyjąć samą propozycję "z entuzjazmem i zrozumieniem".

Choć jedną z zasad konkursu była ta, że dyplomy dla uczniów miały zostać rozdane na specjalnym spotkaniu, jeden z nich otrzymał swój dyplom na zakończeniu roku szkolnego, przy wszystkich. Dyrektorka placówki uznała to w poście za "niefortunne".

