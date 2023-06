Okulary idealnie dobrane. Na co zwrócić uwagę przy wyborze oprawek?

Okulary dopasowane do kształtu twarzy

Dopasowanie opraw do kształtu twarzy jest niezbędne, by okulary mogły spełniać swoje zadanie wizerunkowe – podkreślać to, co w naszej twarzy najpiękniejsze, uzupełniać stylizację i oddawać nasz charakter. Okulary pasujące do nas mogą upiększyć i uatrakcyjnić wygląd, ale także potrafią całkowicie go zmienić. Dzięki nim okrągła, pucołowata twarz może wyglądać na bardziej pociągłą, a ostre rysy mogą zyskać łagodniejszego wyrazu. Magia? Nie, to po prostu wielka moc małego dodatku, jakim są okulary.